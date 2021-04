Uomini e donne, Tina Cipollari mistero risolto. Torna in collegamento: «Sono stata impegnata...»

A “Uomini e donne” è finalmente stato risolto il giallo su Tina Cipollari e la sua misteriosa assenza dal programma di Maria De Filippi. Dopo una frequentazione praticamente quotidiana che dura da circa vent’anni, Tina Cipollari era improvvisamente scomparsa senza dare spiegazioni dal parterre di “Uomini e donne”, preoccupando oltremodo i fan. Tina però è tornata in trasmissione, in collegamento, per spiegare i motivi della sua mancanza: “Sono state impegnata… mi sto trasferendo a Torino”.

Uomini e donne, il ritorno di Tina Cipollari

Tina Cipollari ha ultimamente festeggiato i vent’anni di permanenza a “Uomini e donne” per poi scomparire improvvisamente dalla sua sedia di opinionista. Da un giorno all’altro l’acerrima nemica di Gemma Galgani ha abbondonato gli studi e i tronisti di Maria De Filippi, preoccupando anche i fan che in mancanza di risposte si sono scatenati con le domande direttamente sul suo account Instagram, senza però ricevere risposte. Il mistero della sua assenza (in molti avevano parlato di Covid) è stato però finalmente risolto, con il ritorno di Tina rigorosamente in collegamento da casa. L’opinionista ha spiegato che non ha potuto partecipare a "Uomini e donne" perchè sta cambiando città ed è impegnata col trasferimento da Roma a Torino. Una notizia che ha lasciato un po’ attoniti i fan, che se si aspettavano un cambiamento di residenza da parte di Tina Cipollari, immaginavano naturalmente la scelta di Firenze, dove abita il fidanzato Vincenzo Ferrara.

