Uomini e donne, amore al capolinea tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo? «The End»

Sembra essere giunta al capolinea la storia d'amore tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo di Uomini e Donne. Il campanello d'allarme è scoppiato quando Cilia, una delle troniste più amate e seguite del programma di Maria De Filippi, ha rimosso dal suo account Instagram tutte le foto col marito.

Inoltre, ha smesso di seguire il suo ex corteggiatore. In più, Cilia ha pubblicato delle stories Instagram che non lasciano dubbi: «Un giorno mi perdonerò del male che mi sono fatta e del male che mi sono fatta fare. Mi stringerò così forte da non lasciarmi più. The End» scrive condividendo un video preso da TikTok in cui sono presenti le immagini più romantiche dei cartoni Disney con la voce di Gio Evan.

Leggi anche > Bobo Vieri: «Finita la vita da playboy, un bacio delle mie figlie vale più di ogni gol»



«Non voglio più inciampare in chi non ha voglia di crescere o in chi ha paura di amare. Ho bisogno di qualcuno che abbia bisogno di me e che pensi: ha mille difetti, ma nonostante tutto ne vale la pena» ha aggiunto Teresa di Uomini e Donne. «Ho bisogno di qualcuno che non devo sempre rincorrere, qualcuno che mi capisca».

Tutto tace, invece, sul profilo di Salvatore Di Carlo. L'ex calciatore non ha cancella le foto della moglie e nelle ultime storie ha condiviso uno scatto insieme ad alcuni amici.

La storia

Sposati dal 2016 la coppia nata a Uomini e Donne ha vissuto negli ultimi anni in maniera molto riservata. Sia Salvatore sia Teresa sono tornati alla vita di tutti i giorni dopo la grande popolarità: lei lavora come commessa, lui come portiere del Modica Calcio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Agosto 2022, 14:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA