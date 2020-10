Uomini e donne, Sara Affi Fella dopo il parto: «Non mi sono mai vista così bella»

Sara Affi Fella si mostra sul social dopo il parto. Sara Affi Fella, ex protagonista di "Uomini e donne" e oggi influencer, è diventata recentemente mamma del suo primo figlio, Tommaso, nata dalla sua relazione con Francesco Fedato. Sara Affi Fella, pochi giorni dopo la nascita del suo primogenito ha deciso, con orgoglio, di postare una sua foto post parto accompagnata da una didascalia in cui confessa: “Non mi sono mai vista così bella”.

Una decisone quella di Sara Affi Fella che le ha fatto guadagnare il plauso dei suoi numerosi follower. Su Instagram si mostra in intimo, con le forme da neo mamma e fa sapere che in passato difficilmente avrebbe condiviso uno scatto di questo tipo: “Dall’inizio della mia gravidanza – ha scritto nella didascalia - ho iniziato a notare ogni singolo cambiamento del mio corpo... Sono sempre stata attenta alla forma e vedermi così nei primi periodi mi ha un pò spaventato. Forse qualche anno fa non avrei mai pensato di pubblicare una foto così, poi però la vita cambia e con lei sono cambiata anche io. Oggi guardo questa foto, penso a mio figlio e sorrido. Sorrido perché in realtà io non mi sono mai vista così bella. ❤️”

A dare l’annuncio della nascita di Tommaso è stato il neo papà Francesco Fedato dalle stories del suo account Instagram (poi ricondiviso da Sara), con un post che recitava: “Benvenuto al mondo Tommaso – 30/09/2220”.

