Uomini e Donne, Jessica Antonini e l’addio di Davide Lorusso: «Lasciata di punto in bianco, senza valide motivazioni»

Jessica Antonini e Davide Lorusso si sono lasciati. Durante il trono di “Uomini e donne” tra Jessica Antonini e Davide Lorusso era scoppiata una simpatia immediata ma la relazione, una volte spente le telecamere del dating show di Maria De Filippi, è naufragata.

Uomini e Donne, Jessica Antonini e l’addio di Davide Lorusso

Dopo essersi conosciuti a “Uomini e donne”, l’amore fra Jessica Antonini e Davide Lorusso è sbocciato velocemente e i due hanno deciso di lasciare la trasmissione insieme. L’ex tronista però ha spiegato di essere stata improvvisamente abbandonata: “Sono stata lasciata di punto in bianco, senza delle valide motivazioni (...) A fine maggio sono stata a casa sua – ha spiegato in un’intervista al “Magazine di uomini e donne” - poi ci siamo salutati alla stazione del treno, lui era strano ed è scappato via. Da quel giorno è sparito, non mi ha più chiamata, neppure quando è venuta a mancare la mia migliore amica. Così ho messo tutta la sua roba in uno scatolone e gliel’ho spedita a casa”.

Qualche giorno dopo poi Davide Lorusso l’ha ricontattata: “Mi ha telefonato qualche giorno dopo, giustificando il suo comportamento come un suo modo abituale di gestire le situazioni. Non si sentiva più sicuro del nostro rapporto e forse non lo era mai stato. Mi ha detto di aver sempre saputo di non essere pronto”.

Il suo comportamento, secondo Jessica Antonini, ha danneggiato anche il figlio: “Si è dimostrato più immaturo di quanto credessi, soprattutto perché non solo è stato scorretto con me, ma anche con mio figlio che ci è rimasto molto male: gli ha fatto delle promesse che a un bambino non si dovrebbero fare se non si è sicuri di restare nella sua vita. Non accetto che a trent’anni si sparisca all’improvviso”.

Jessica, che non ha mai credito alle segnalazione sulle frequentazioni del suo ex con altre donne, si sente “Illusa”, anche perché per lei non c’erano particolari problemi: “Avevamo, come ogni coppia, i nostri alti e bassi, ma ero convinta che Davide avesse solo bisogno di essere spronato. Mi diceva che ero la sua forza, la sua guerriera. Spesso era distante, ma faceva parte del suo carattere, e in lui vedevo molto di più”.

