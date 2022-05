Uomini e Donne, Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono sposati

Da Uomini e Donne al matrimonio. Isabella Ricci e Fabio Mantovani, ex protagonisti del Trono Over, si sono sposati in provincia di Verona, con una cerimonia intima e riservata.

Le nozze si sono celebrate ieri a Pescantina, il comune in provincia di Verona dove vive Fabio. La coppia ha invitato solo i parenti più stretti e alcuni amici. Isabella e Fabio si erano conosciuti grazie al programma condotto da Maria De Filippi e il loro era stato un colpo di fulmine così potente da scegliere, poche settimane dopo, di abbandonare lo show per iniziare una relazione sentimentale.

Ad annunciare il matrimonio, con una foto su Instagram, è stata proprio Isabella Ricci, che ha indossato un abito con strascico, maniche lunghe in tessuto leggere e una fantasia variopinta. Fabio Mantovani ha invece optato per un abito scuro classico e il papillon. Tantissime le reazioni estasiate dei fan di Uomini e Donne, che hanno sempre sostenuto e amato la coppia.

