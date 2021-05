Uomini e donne, Ida Platano scoppia a piangere. Maria De Filippi infuriata: «Basta, lo fai da due anni!». La donna è tornata a “Uomini e donne” per cercare l’amore, ma non smette di pensare al suo ex Riccardo Guarnieri, ora nel dating show con l’attuale compagna, Roberta di Padua.

Ida Platano spesso scoppia in lacrime, ma stavolta è stata ripresa dalla conduttrice Maria De Filippi, che dopo averla sgridata le ha consigliato di concedere delle opportunità ad un altro pretendente, Gabriele, per poi organizzare un appuntamento tra i due.

Uomini e donne, Ida Platano piange per l'ex. La reazione di Maria De Filippi

Ida Platano sembra non aver dimenticato il suo ex Riccardo Guarnieri, conosciuto proprio sotto i riflettori di “Uomini e donne” e ora impegnato sentimentalmente con Roberta Di Capua. La donna durante il dating show di casa Mediaset, oltre a non concedere molte opportunità a possibili pretendenti, spesso scoppia in lacrime pensando alla sua passata relazione. Il ripetersi delle vicenda ha in qualche modo irritato Maria De Filippi, che ha detto la sua a riguardo spronandola a guardare oltre.

Un comportamento inusuale da parte della conduttrice, che anzi le consiglia di dare una possibilità un corteggiatore in studio, Gabriele. La Platano ammette che lui aveva già fatto qualche passo, chiedendole il numero di telefono, senza però ottenerlo: “Si è avvicinato – ha raccontato Ida Platano - e mi ha parlato subito di Riccardo, che è comunque il mio ex… Se vuoi prenderti un caffè, vuoi conoscermi, diciamo che questo tipo di approccio non mi è piaciuto molto”.

A questo punto Maria De Filippi l’ha bacchettata: “Ida, adesso basta! Sono due anni che parli di Riccardo”, lasciando poi parola a Gabriele che, dal canto suo, ha svelato il motivo dell’approccio sbagliato: "Ho parlato di Riccardo perché mi sono rivisto in certe situazioni che lei ha vissuto e volevo dirle che in certi momenti l'unica cosa da fare è andare avanti". Alla fine delle spiegazioni Maria De Filippi ha combinato un appuntamento e i due a breve si vedranno per prendere un caffè insieme…

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Maggio 2021, 22:30

