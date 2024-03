Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, il triangolo con Ida Platano e il flirt televisivo: «Insieme è come San Valentino ogni giorno»

di Luca Uccello

«Oggi posso dire di essere innamorato di Roberta». A giurare amore è Alessandro Vicinanza al settimanale Nuovo. Fino a qualche tempo fa il forista di Salerno - racconta il settimanale familiare - non era così convinto: dopo la fne della sua storia con Ida Platano (che ora siede sul trono del programma di Maria De Filippi), Vicinanza ha cominciato a uscire con la dama di Cassino – che aveva già brevemente frequentato un anno e mezzo fa – ma poi ha fatto un passo indietro.

Le lacrime versate nel corso di Verissimo sono finite. Oggi nel cuore di Alessandro c'è spazio per una sola donna. E non è più Ida. Il suo racconto continua: «A quel punto lei ha lasciato temporaneamente lo show e la sua assenza mi ha fatto rifettere. Non è facile fare i conti con i propri sentimenti, soprattutto per uno come me che per carattere tende a chiudersi in se stesso. Quando però mi si chiariscono le idee, vado dritto per la mia strada. Ora io e Roberta ci stiamo conoscendo giorno dopo giorno e in noi aumenta la voglia di stare insieme». E Roberta cosa ne pensa? «Con Alessandro al mio fanco è come se ogni giorno fosse San Valentino».

E pensare che c'era chi credeva che il loro fosse solo un flirt televisivo...

Dubbi lei, a dire il vero, non ne ha mai avuti.

«Non è la prima volta che Alessandro e Roberta - scrive ancora il settimanale Nuovo - trovano l’amore negli studi di Uomini e donne. Ma finora nessuna loro storia era mai durata». Alessandro è stato fidanzato per undici mesi con Ida Platano, Roberta invece con Riccardo Guarnieri. Ma la loro relazione, che era cominciata nel 2021, è durata solo pochi mesi.

L'addio allo studio di Uomini e Donne? Semplice istinto, niente di premeditato, almeno così giurano a Nuovo: Quando sono uscita, avevo ancora tanti dubbi su Alessandro ed ero un po’ spaventata dal turbinio di sentimenti che stavo vivendo. Tutti e due abbiamo guardato in faccia la realtà e io mi sono presa il rischio di amare. Credo che in ogni caso l’amore valga la pena di essere vissuto. Quando Alessandro mi ha detto: “Io ti sento mia”, ho avuto l’ennesima conferma che non mi ero sbagliata».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Marzo 2024, 15:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA