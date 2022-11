Totti-Noemi Bocchi, lui vola in Qatar per il mondiale. Il giallo: ci sarà anche lei?

Francesco Totti è pronto a volare in Qatar per il Mondiale. Dopo l'apparizione al fianco dell'ormai inseparabile Noemi Bocchi a Dubai per la premiazione dei Globe Soccer Awards 2022, adesso per il Pupone si apre la parentesi della competizione iridata. Una notizia diffusa dallo stesso ex capitano giallorosso sui propri social network che, però, sembra aprire un giallo sulla nuova coppia.

La porto io l'Italia in Qatar

Negli scorsi giorni, Francesco Totti, sul suo profilo Instagram ha condiviso una storia che ha lasciato tutti a bocca aperta. «Ce la porto io l’Italia in Qatar». Con queste parole l'ex numero 10 giallorosso ha lanciato un annuncio a sorpresa agli oltre 4 milioni di follower. Com'è tristemente noto a tutti, infatti, l'Italia non parteciperà ai Mondiali di calcio, non essendosi qualificata. La notizia, tuttavia, ha riacceso la curiosità e lo stupore di moltissimi italiani, anche se la competizione è ormai alle porte. Nessuno ha ben chiaro a cosa possa avere in serbo Totti per la sua Italia. E oltre alla curiosità degli appassionati di sport, cresce anche il desiderio da parte degli amanti del gossip di sapere se la nuova fidanzata, Noemi Bocchi, sarà al suo fianco.

Il giallo

Francesco Totti e Noemi Bocchi, dopo un'estate di rumors e indiscrezioni hanno finalmente deciso di uscire allo scoperto. La nuova coppia, avvistata, poco più di un mese fa è stata avvistata per la prima volta insieme allo stadio di Montecarlo per assistere alla partita Monaco-Clermont. Una prima uscita ufficiale che ha dato il via a una serie di avvistamenti sempre più frequenti. E da quel momento i due non si sono più lasciati, diventando inseparabili. Ma in vista della Coppa del Mondo che durerà un mese circa, in tanti si chiedono se Noemi resterà vicino al suo uomo oppure sarà costretta a rinunciare alla sua compagnia per dedicarsi al lavoro e ai figli... chissà se la flower designer riuscirà a conciliare i suoi impegni con la nuova avventura misteriosa di Francesco Totti.

