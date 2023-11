Totti e Ilary Blasi, i rapporti dopo "Unica": Francesco resta in silenzio, a giorni la prima udienza sui Rolex

di Tommaso Cometti

Il docufilm "Unica" ha destato molto scalpore, specialmente sui social. Nel corso dell'intervista, Ilary Blasi ha raccontato la sua versione delle vicende che hanno portato alla rottura con Francesco Totti, con dovizia di particolari. Ma cosa pensa l'ex capitano della Roma della vicenda? Per ora, sembra che egli voglia evitare di commentare, anche in previsione delle imminenti udienze.

Il silenzio di Totti

L'ex azzurro, a quanto pare, parlerà solo con i giudici. Il 4 dicembre, infatti, si terrà la prima udienza della causa inerente i Rolex, per deciderne la proprietà. Per quella sul divorzio, invece, la data fissata è 24 gennaio 2024. Fonti vicine a Totti parlano di un Pupone sereno, che ignora le frecciatine della conduttrice. L'ex numero 10 della Roma, dopo aver visto il trailer di "Unica", avrebbe commentato: «Faccia e dica quello che vuole».

Nonostante i pettegolezzi, sembra che Totti sia felice con Noemi Bocchi. Per quanto riguarda gli impegni lavorativi, attualmente l'ex calciatore è molto richiesto da sponsor e aziende.

I rapporti tra i due ex coniugi

Attualmente, i due non si parlano. Per quanto riguarda le accuse di Ilary riportate nel corso di "Unica", continua a rimanere al centro del dibattito la "questione del caffè": Totti, infatti, continuerebbe a sostenere che sia stata Ilary a frequentare altre persone per prima. Nella corposa memoria presentata al giudice dal suo avvocato Antonio Conte, “ci sarebbero prove importanti”. Quanto all’accusa di volerle imporre di lasciare il lavoro, se fosse vero, sarebbe grave. Ma anche di questo, Totti dovrebbe parlare solo con i giudici in tribunale.

