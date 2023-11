Ilary Blasi legge i commenti degli hater: «Io arrogante? Cambiate canale». Poi fa una rivelazione sui Rolex

di Redazione web

Ilary Blasi ironica e anche autoironica. In un post pubblicato su Instagram dall'account ufficiale di Netflix, la ormai ex moglie di Francesco Totti legge i commenti dei suoi "critici" su un tablet: nulla di esagerato, rispetto ai tanti commenti offensivi che si leggono quotidianamente sui social nei confronti di qualunque vip, con una violenza verbale spesso inusitata.

Ilary Blasi e i commenti degli hater

«Praticamente Ivana Spagna è Ilary Blasi tra qualche anno», scrive un utente, e Ilary se la ride: «Eh, può essere. Ciao Ivana!». «A me Ilary Blasi non piace proprio nella conduzione di questo programma, ha una pazienza pari allo zero e un'arroganza nel porsi terrificante». «E vabbè ci sta, non è che si può piacere a tutti: cambia canale».

Ma il commento più bello è alla fine: «Ma sono l'unico - si legge in un commento - a non sapere com'è finita la storia degli orologi tra Ilary e Totti?». Lei sorride sorniona e glissa: «No, in realtà non l'abbiamo capito nemmeno noi»

