Teo Mammucari allo scoperto con la fidanzata: chi è la 30enne maresciallo ordinario dell'esercito

di Luca Uccello

Teo Mammucari si mette sull'attenti davanti al suo “maresciallo ordinario dell’esercito” che finalmente ha un volto anche se non ancora un nome. Riservatissimo da sempre sulla sua vita privata, uno dei protagonisti di Ballando con le stelle di Milly Carlucci, non ha mai voluto parlare della sua vita sentimentale. Per questo non ha mai rivelato il nome della misteriosa bionda che ormai frequenta però da più di un anno.

Teo Mammucari paparazzato con la fidanzata

Ma il settimanale Gente è riuscito a paparazzarli insieme qualche settimana fa in giro per Roma.

Ma lo “spericolato” Teo, di 59 anni, sempre sorridente e sempre accompagnato dal suo maresciallo, non si limita al mezzo di trasporto più usato tra i giovani oggi. I due, come mostra il servizio fotografico dello storico settimanale, azzardano anche un monoruota. Un'impresa a quanto pare non troppo complicata per loro due. Due temerari...

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Novembre 2023, 14:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA