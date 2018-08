Temptation, il post di Giampaolo per Martina dopo l'addio:«Finita nel peggiore dei modi». Lei risponde: «Eravamo alla fine»

Martedì 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una delle coppie che si è detto addio dopo la partecipazione a “” è quella formata dae (l’ex) fidanzata. La ragazza ha ceduto al corteggiamento del tentatore Andrew ed ora starebbe trascorrendo le vacanze con lui a Ibiza, mentre Giampaolo ha scelto Instagram per un piccolo sfogo post- separazione.Il concorrente ha pubblicato un’immagine della coppia, seguita da un lungo messaggio: «A volte i momenti migliori e peggiori della nostra vita possono coincidere. Questo è il paradosso di un addio - ha scritto sul social - Purtroppo è finita nel peggiore dei modi, la colpa credo non sia di nessuno. Ad oggi non posso che ringraziarti per tutto, per questi 5 anni passati insieme, per i bei momenti in giro per il mondo, per avermi reso anche tu la persona che sono. Non rimpiango nulla e non provo nessun rancore. Spero che tu possa trovare la felicità e ti auguro tutto il meglio dalla Vita. Grazie @martinasebastiani Grazie @temptationisland_official».Martina non ha mancato di rispondere: «Tu sai quanto vorrei vederti felice e con il sorriso. Cinque anni non sono pochi e chi ci ha conosciuti veramente sa. Non esiste un colpevole ... eravamo arrivati semplicemente alla fine. Ti auguro di realizzare tutti i tuoi desideri. Te lo meriti».