Temptation Island, Martina e Andrew insieme a Ibiza dopo l'addio a Gianpaolo?

Il single Andrew pronto per "Uomini e Donne": «Martina mi ha colpito subito»

non hanno avuto il lieto fine sperato. Dopole loro strade si sono divise. E secondo alcuni la ragazza starebbe già frequentando il single tentatore con il quale si era instaurato un certo feeling,. Un mese dopo gli ex fidanzati fanno sapere che hanno cominciato una nuova vita.Martina racconta di essere stata molto male: «Gianpaolo è stata una persona importantissima nella mia vita, l'ho amato moltissimo e mi ha fatto male lasciarci così. I problemi che avevamo prima di entrare si sono accentuati. Adesso siamo più consapevoli che prima non avevamo il coraggio di prendere una decisione così forte. L'ho visto dopo due giorni ed è stata una sofferenza. Ora stiamo cercando di prendere in mano le nostre vite, io sono tornata a Roma». E sul: «Abbiamo fatto un percorso insieme, lo sento spesso e sicuramente ci rivedremo, ma in questo momento voglio mettere ordine nella mia vita».«Martina mi manca, era la mia spalla forte e adesso c'è il vuoto... Forse è giusto così: si è rivelata una persona che non conoscevo e che non mi piace. Martina è stata la storia più bella e importante della mia vita, ma io ora devo ricominciare in tutti i sensi», lo sfogo di Gianpaolo.La coppia aveva scelto di partecipare a Temptation Island perché la loro storia era in crisi da qualche mese. Per Martina era arrivato il momento di costruire e mettere su famiglia, ma il suo Gianpaolo - di sei anni più giovane - voleva vivere con spensieratezza i suoi 24 anni. I dubbi avevano spinto Martina tra le braccia del single Andrew per poi spingerla a tornare a casa completamente sola.