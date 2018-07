Temptation Island, Ida e Riccardo si sono lasciati? Ecco l'indiscrezione

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dovevano essere la coppia più forte e invece sono apparsi subito come i più fragili., volti di-Trono Over, non hanno superato la prova falò diil programma campione di ascolti del lunedì sera condotto daUn'indescrezione che avevamo lanciato anche qui su Leggo la scorsa settimana e che sembra trovare conferma durante il promo della seconda puntata. A mettere la pulce nell'orecchio il sito vicolodellenews, che ha notato le immagini di Riccardo ripreso dalle telecamere vestito in modo elegante, abbigliamento tipico da "falò di confronto", e poi un altro frame dedicato al falò delle ragazze dove sono presenti tutte le fidanzate tranne Ida.La prima puntata si era conclusa con l'arrivo di Gemma Galgani, amica della coppia arrivata in Sardegna proprio per rassicurare Ida, ma a quanto pare l'intervento della Dama non è bastato a placare le insicurezze e la gelosia della Platano. Chi dei due avrà chiesto il falò di confronto? E soprattutto, la coppia uscirà insieme o da separati?