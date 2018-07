Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La prima puntata diandata in onda lunedì sera su canale 5 ha avuto un protagonista indiscusso:Fidanzato conda 11 anni ha mostrato sin da subito la sua voglia di distrarsi con le corteggiatrici, sottolineando più volte la sua "malattia per le donne". Atteggiamento che gli si è ritorto contro quando Valentina ha deciso di ripagarlo con la stessa moneta.La De Biasi ha organizzato, in accordo con la produzione, un a finta uscita con il single Giuseppe per per farlo ingelosire. Operazione riuscita perchè Oronzo ha cercato subito il falò di confronto in cui Valentina ha deciso di tornare a casa da sola. I social non hanno perdonato l'atteggiamento del playboy criticandolo in tuti i modi. Anche Vip con Francesco Facchinetti e Simona Ventura hanno protestato contro le sue frasi.Il programma condotto da Filippo Bisciglia è registrato e Oronzo ieri ha guardato la trasmissione ed ha deciso di rispondere con una stories su Instagram alle accuse: «Paradossalmente la gente che crede di sapere sempre tutto è proprio quella che non capisce mai un ca…!». Cosa avrà voluto dire? Intanto cresce l'attesa per la seconda puntata, dopo che nell'anteprima abbiamo visto Oronzo chiedere in lacrime un nuovo confronto con Valentina.