Temptation Island, l'ex concorrente di nuovo mamma. L’annuncio ai fan: «Presto in quattro!»

L’ex concorrente di Temptation Island Lara Rosie Zorzetto è pronta a diventare mamma bis. Lara Rosie Zorzetto ha preso parte a Temptation Island con l’allora fidanzato Michael de Giorgio: i due si sono lasciati, ora lei è felicemente fidanzata con il compagno Mattia Monaci e i due hanno annunciato sul social l’arrivo del suo secondo figlio.

Temptation Island, Lara Rosie Zorzetto incinta

Lara Rosie Zorzetto è stata una delle indiscusse protagoniste di Temptation Island, dove ha partecipato con l’allora fidanzato Michael de Giorgio. Finita la trasmissione i due si sono lasciati e lei ha ritrovato l’amore a fianco del nuovo fidanzato, Matteo Monaci, da cui ha già avuto il primo figlio Leonardo.

Ora per Lara è di nuovo incinta e, come annunciato dal suo account Instagram, è pronta per diventare mamma bis. Dal social ha condiviso una sua foto col pancione e l’ecografia del futuro nuovo arrivo in famiglia seguito dalla didascalia: «Siamo felici - ha scritto la Zorzetto - di condividere insieme a voi ragazze oggi 20 settembre questa splendida notizia. La famiglia si allarga… Presto saremo in quattro !! La vita quando meno te lo aspetti ti sorprende. Ps: ammetto che non è stato facile in questi 3 mesi non fare sapere nulla, anche se qualcuna di voi (leggendo i vostri messaggi) aveva intuito qualcosa @mattiamonaci».

