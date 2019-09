Taylor Mega hot: «Il sesso? Per me è importantissimo, se non lo faccio divento nervosa»









«Il sesso? Per me è importantissimo, devo farlo spesso. Se non lo faccio per un tot, divento proprio nervosa», ha candidamente detto la bellissima Taylor, che ha parlato anche di reality («Non mi piacciono, o meglio mi piacciono ma non come concorrente») e del suo futuro («Vorrei recitare, al cinema o in una serie Netflix»).







«Mi è stato chiesto se volevo partecipare al Gf vip ma ho declinato la proposta», aggiunge. Sulla chirurgia plastica, un fan le chiede quale parte del suo corpo ha rifatto per prima e lei risponde «le labbra, mi piacciono grandi». Quanto alla recitazione, uno dei suoi obiettivi, afferma: «Voglio portare avanti questo progetto, quindi non mi vedrete più molto in tv». Mercoledì 4 Settembre 2019, 21:56

