ROMA - «Siamo ancora molto innamorati»., senatrice PD, torna a Domenica Live, per parlare ancora una volta della sua storia d’amore con, ex spogliarellista ed ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello.L’amore va avanti ed è sempre più forte, presto potrebbero esserci grandi sorprese.«Siamo uniti da sentirci già sposati, ma non abbiamo abbandonato l’idea, ci sposeremo», dice Stefania Pezzopane. L’anno potrebbe essere il 2019, ma la coppia preferisce non dare date.«Siamo molto innamorati ma il pregiudizio contro di noi è davvero molto forte. L’amore e la felicità devono essere cercati, e poi, quando si trovano, bisogna che sia lasciata la libertà di viverli», dice Pezzopane.si è occupata più volte della relazione, sin dall’inizio. La conduttrice ha ricordato l’intervista che la Pezzopane le ha rilasciato mentre il fidanzato era nella Casa del Grande Fratello, e poi il suo ingresso per parlargli durate il reality.In studio anche Simone Coccia. Per lui, la sorpresa di una lettera del figlio Loris e poi la visita della madre.