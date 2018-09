Filippo e Lucia storia d'amore finita: «Hai lasciato una traccia indelebile in me»

Con un lungo post l’ex concorrente delha ufficializzato la fine della sua relazione con Lucia Orlando, nata proprio all’interno dell’edizione di quest’anno del reality di casa Mediaset. La love story è durata solo cinque mesi in cui però, assicura Filippo, i due si sono amati, hanno conosciuto le rispettive famiglie ed hanno trascorso una romantica vacanza insieme.A credere poco alla love story alcuni ex coinquilini, fra cuiche non ha mancato di sottolineare la breve durata del loro fidanzamento. L’ex gieffino è intervenuto direttamente dal suo account instagram in cui ha paragonato il vero amore (fra di lui e Stefania Pezzopane) all’amore televisivo: “E quando si spengono le telecamere – ha scritto sul social - che le coppie “nate” in un contesto televisivo si lasciano.Le mie previsioni all’interno della casa del Grande Fratello sono state tutte azzeccate, dalle nomination alla coppia della casa falsa come una banconota da 30 € che sputavano veleno su tutti, e questo è il risultato. È facile vivere un “sentimento teatrale” in un contesto televisivo, ma quando il vero amore vi porta a condividere momenti quotidiani fatti di problemi di denaro di salute di mancanza di lavoro di medicine di condivisioni materiali e sentimentali ma soprattutto “senza telecamere” allora certo che diventa molto più complicato, ed è proprio questa vera realtà che smonta le finte coppie nate in televisione. Evviva l’amore si, ma quello vero !!".