“C’erano altre persone, anche signori distinti. Nessuno interveniva…erano tutti con i telefonini a riprendere la scena”.dei “” dal suo profilo Instagram aveva raccontato e fatto vedere le ferite rimediate a seguito di un suo intervento per difendere una ragazza da un'“All’inizio non volevo neanche pubblicarla quell’immagine su Instagram” ha fatto sapere Stash in un’intervista a “Grazia “ - Non volevo passare per uno che cavalca l’onda della demagogia. Mi sono confrontato con alcune persone della mia squadra, non riuscivo a tenermi dentro tutta quella rabbia”.Nonostante l’accaduto rifarebbe le stesse scelte: “La risposta al mio gesto è stata super positiva. Ma più che la rissa quello che mi interessa è fare arrivare alle persone il messaggio che non bisogna toccare le donne”.Infine non manca un messaggio positivo: “Donne siete belle, siete il motore e il motivo di tutto. Lo scopo delle vita è quello di vivere una relazione serena con chi ti vuole bene”.