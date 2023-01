Sophie Codegoni torna a casa dall'ospedale: «Ho avuto delle forti coliche renali, devo riposarmi di più»

di Redazione web

Sophie Codegoni nei giorni scorsi aveva fatto spaventare i suoi migliaia di follower perché aveva raccontato di essere andata all'ospedale. In realtà l'influencer aveva detto di essersi recata al pronto soccorso per alcuni controlli anche se non aveva proprio specificato di cosa si trattasse. Oggi, sabato 28 gennaio, l'ex gieffina ha spiegato cosa le è capitato.

L'esperienza di Sophie

Nelle ultime storie Instagram che Sophie ha postato sul proprio profilo, racconta di essere stata all'ospedale a causa delle coliche renali che non la facevano dormire di notte. All'influencer è stato consigliato di condurre una vita più tranquilla perché anche se le coliche non sono troppo gravi, ecco che se non vi si presta attenzione potrebbero durare fino alla fine della gravidanza.

Il pancino di Sophie

Nel frattempo, dopo avere tranquillizzato i suoi follower sulle sue condizioni di salute, Sophie vede il suo pancino crescere a dismisura. Fra tre mesi infatti, nascerà la sua bambina Celine.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Gennaio 2023, 19:40

