Sophie Codegoni smonta l'albero di Natale: «Ma la casa mi sembra vuota... quasi quasi lo rifaccio»

Sophie Codegoni dopo essere tornata da una magnifica vacanza alle Maldive (insieme al compagno Alessandro Basciano), ha deciso che forse era il momento di togliere da casa sua le decorazioni natalizie. L'influencer che è in dolce attesa, si è però fatta aiutare da un amico che le ha smantellato l'intero "reparto Natale".

La storia Instagram di Sophie

Nell'ultima storia Instagram Sophie mostra come la sua casa appaia vuota senza il gigantesco albero di natale e le varie decorazioni. Sophie non ha mai nascosto che uno dei suoi periodi preferiti dell'anno è proprio quello natalizio e per questo motivo non aveva ancora tolto dal salotto di casa l'albero. L'influencer, dopo che il suo amico aveva finito di imballare il tutto, ha detto: «Quasi quasi lo rimettiamo va bene?».

La gravidanza

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno per diventare genitori della piccola Celine che nascerà nei prossimi mesi. La coppia si era conosciuta lo scorso anno all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Gennaio 2023, 10:48

