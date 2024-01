Sophie Codegoni, il cambio look è totale: capelli rosa e frangia. «Pensavo mi conosceste, invece...»

di Redazione web

Sophie Codegoni, sta vivendo la sua glow up era: secondo i fan, da quando è single, semba essere più contenta e spensierata che mai, con la sua bambina Celine e la sua felicità come unici pensieri. Nelle scorse ore, l'influencer ha mostrato ai follower il suo nuovo look, anche se, prima, aveva fatto loro uno scherzo sul colore scelto. Poi, Sophie ha svelato ciò non ha proprio il coraggio di fare.

Il nuovo look di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha pubblicato numerose storie Instagram in cui mostra ai suoi fan di essere dal parrucchiere, precisamente nella sua "postazione danno". Non molto tempo fa, l'influencer aveva ravvivato il suo biondo e, ora, eccola di nuovo in salone. La giovane mamma ha, quindi, pubblicato un selfie in cui il parrucchiere le pettina i capelli che sono già cosparsi di vari cartocci di stagnola per il colore. Una volta terminato, Sophie ha pubblicato una foto in cui mostra il suo nuovo look. La sua chioma è rosa e l'influencer aggiunge: «Ops... che dite?» salvo, poi, chiarire, ridendo: «Ma io dico... ma secondo voi posso, così di punto in bianco, tingermi i capelli di rosa e farmi la frangia? Pensavo che dopo tre anni mi conosceste, invece, ci siete cascati tutti». Quindi, Sophie spiega le modifiche apportate al suo look: «Ho fatto un biondo più freddo rispetto al solito» e svela: «La frangia, invece, mi tenta sempre ma non ho proprio il coraggio di farla, magari un giorno...».

Sophie e Celine che sta crescendo

Nel frattempo, Sophie Codegoni è molto impegnata con la sua bambina Celine che cresce a vista d'occhio.

