Sophie Codegoni: «Bello essere mamma, ma è giusto prendersi tempo per se stesse». Poi, la risposta a chi la definisce cattiva madre

Sophie Codegoni ama rispondere alle domande e alle curiosità dei suoi milioni di follower. L'influencer, spesso, si dedica a loro e, così ha fatto anche nelle scorse ore. La giovane mamma è spesso criticata dagli hater per il modo in cui, secondo loro, accudirebbe la piccolina che, tra l'altro, qualche giorno fa, ha compiuto otto mesi. Sophie, comunque, riceve anche molti complimenti, specie ora che è single: in tanti la vedrebbero rinata.

La storia Instagram di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni, nelle scorse ore, ha spiegato ai suoi fan che non riusciva a dormire e che, comunque, aveva una serata libera e tranquilla, per questo, ha messo a loro disposizione il box delle domande. Una fan le ha chiesto: «Quando esci ti porti sempre la bambina?» e lei ha risposto: «A volte, leggo commenti assurdi di persone che giudicano se vedono una mamma una sera senza la propria bambina... ma io dico, tutto bene? Essere mamma è meraviglioso ed è un valore aggiunto non vuol dire annullarsi ed essere solo ed esclusivamente mamme. Secondo me è giusto prendersi anche dei momenti per sé dove si stacca completamente. Mi fa ridere chi mi dà della cattiva madre».

ll nome di Celine

Infine, Sophie Codegoni ha risposto a una follower che le chiedeva: «Tu hai un nome francese e Celine anche...

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Gennaio 2024, 12:01

