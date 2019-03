Sonia Bruganelli e le scarpe super costose: nuova polemica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sonia Bruganelli nuovamente nella bufera per un post su Instagram. La moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato la foto di un paio di scarpe piuttosto singolari e molto costose. Gli utenti dei social non hanno perso tempo per attaccarla accusandola ancora una volta di ostentare la sua ricchezza. “Le scarpe che lei ha pubblicato hanno un valore di €900 – fa notare qualcuno - Capisco che lei possa permetterselo ma perché mostrarle al mondo?” Spulciando tra i commenti però c’è anche chi guarda solo al lato estetico delle scarpe e chi difende la donna: “Se ti fai una foto tu con le tue scarpe preferite non ostenti?” chiede un utente, mentre un’altra donna osserva: “Sonia lavora e fa la mamma come tutte noi quindi che male c’è nel mostrare delle belle scarpe che sono un regalo per coccolarsi?”. Foto: Kikapress/GettyImages