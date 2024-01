Simona Ventura, straziante saluto social a Sandra Milo: «Non ci credo, ora vola tranquilla». Il video che lascia tutti senza parole

di Alessia Di Fiore

La morte di Sandra Milo ha sconvolto il mondo dello spettacolo, tantissimi i personaggi famosi che hanno voluto salutare per l'ultima volta l'attrice. Tra questi, uno dei messaggi più emozionanti è stato quello di Simona Ventura.

Attrice diva di grandi film - come «8 e 1/2» di Federico Fellini che vinse due Oscar - e popolare personaggio televisivo, Sandra Milo, con il suo fisico prorompente e l'autoironia, ha saputo interpretare durante la sua carriera sia ruoli comici, che drammatici, che patetici. E con i suoi quattro matrimoni, il grande amore per Fellini e la relazione con il segretario socialista Bettino Craxi ha conquistato per lungo tempo le cronache rosa..Destinata dalla morbida opulenza del suo fisico a impersonare la ragazza votata all'amore, sempre disponibile al corteggiamento, sia al cinema che in tv ha saputo gestire con sorniona ironia la svagata consistenza dei suoi personaggi, destreggiandosi tra comicità e malizia.

Famosa particolarmente nel cinema degli anni Sessanta, Sandra Milo ha recitato soprattutto in film d'autore, e ha avuto successo anche in Francia. Ha esordito sul grande schermo nel 1955 in «Lo scapolo» di Antonio Pietrangeli al fianco di Alberto Sordi, ma il primo ruolo importante è arrivato quattro anni più tardi con «Il generale Della Rovere» di Roberto Rossellini. È stata ancora diretta da Pietrangeli sia in «Adua e le compagne» (1960), che in «Fantasmi a Roma» (1961) e in «La visita» (1964). Ha vinto due volte il Nastro d'argento, nel 1964 per «8 e 1/2» (1963) e nel 1966 per «Giulietta degli spiriti» (1965), entrambi Fellini. Tra gli altri numerosi film da ricordare: «Frenesia dell'estate» (1963), «Le voci bianche» (1964), «Le belle famiglie» (1964), «L'ombrellone» (1965). Per un periodo ha abbandonato le scene per dedicarsi alla famiglia.

Negli anni Ottanta è stata intensa la sua carriera di conduttrice televisiva, che le ha regalato popolarità grazie ai programmi «Mixer» e «Piccoli fans» su Rai 2. Negli anni Duemila è tornata a recitare in teatro e per il grande schermo, tra le ultime pellicole interpretate: «Il cuore altrove» di Pupi Avati (2003); «Happy Family» di Gabriele Salvatores (2010); «A casa tutti bene» di Gabriele Muccino (2018); «Un nemico che ti vuole bene» di Denis Rabaglia (2018). Nel 2020 ha ricevuto il Globo d'Oro alla carriera e nel 2021 il David Speciale alla carriera.

L'ultimo saluto di Simona Ventura

A salutare per l'ultima volta l'icona italiana, numerosi vip, che sui social hanno espresso la loro amarezza condivdendo alcuni momenti insieme all'attrice. Una di questi, Simona Ventura, che ha condiviso una straziante dedica all'attrice a cornice di una foto che le ritrae insieme.

Sandra non ci credo… Ho sempre pensato che questo momento non sarebbe arrivato mai. Ti ho sempre voluto e ti vorrò sempre tanto tanto bene ❤️❤️ vola tranquilla Sandra. Staremo vicini noi ai tuoi figli. #SandraMilo pic.twitter.com/gdpvM2PvaK — Simona Ventura (@Simo_Ventura) January 29, 2024

«Sandra non ci credo… Ho sempre pensato che questo momento non sarebbe arrivato mai.

Più tardi, Simona Ventura condivide sul suo acocunt X (ex twitter), un video di una vecchia edizione dell'Isola dei Famosi a cui partecipò l'attrice che ai tempi già aveva 77 anni: correva l'anno 2010 e alla conduzione del programma, all'epoca in onda su Rai 2, c'era ancora la Ventura.

Nel video in questione l'attrice aveva appena concluso la sua esperienza come concorrente all'isola e si era recata in studio da Simona per una breve intervista.

Alla domanda sulle motivazioni che l'hanno spinta a intraprendere un percorso simile nonostante la sua avanzata età, la Milo ha risposto: «Mi è sempre piaciuto molto questo prigramma, è l'unico che guardo. Poi l'idea di far quest'avventura straordinaria che ti riporta indietro nel tempo, a una lotta pe la sopravvivenza che non è quella che si fa quotidianamente», ha spiegato l'attrice.

Poi la sorpresa in studio, suo figlio Ciro, che con un gigantesco mazzo di rose rosse si è fatto strada tra il pubblico per andare in contro alla mamma, un momento di gioia e commozione come non se ne vedono più.

