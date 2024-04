Simona Ventura e la paralisi al viso, la dimostrazione d'amore di Giovanni Terzi: «Onorato di essere il tuo fidanzato»

di Cristina Siciliano

«Sono ogni giorno che passa onorato di essere il tuo fidanzato. Ti amo». Sono queste le parole di Giovanni Terzi, futuro marito (il prossimo 6 luglio) di Simona Ventura. Il commento del giornalista attesta, per l'ennesima volta, l'amore che prova per la conduttrice. Domenica Simona è apparsa in diretta a Citofonare Rai2 con una paresi su metà del viso. Con la semplicità, la schiettezza e il coraggio che da sempre la contraddistinguono, Simona Ventura non ha voluto ricorrere a escamotage televisivi per nascondere l'alterazione dei lineamenti del viso.

Cosa è successo

Quando il regista Sergio Spanu, durante la puntata, ha provato a evitare di mettere in imbarazzo Simona Ventura cercando di non fare inquadrature in primo piano del suo viso, la conduttrice è intervenuta e ha esplicitato il problema senza giri di parole. «Sergio, ti tolgo dall'impaccio, mi puoi anche riprendere.

Il matrimonio

Giovanni Terzi e Simona Ventura si sposeranno il 6 luglio a Rimini al Grand Hotel. Secondo le ultime indiscrezioni la coppia starebbe organizzando un momento di festa aperto a tutti in piazzale Fellini con un brindisi insieme agli abitanti e ai turisti presenti in Riviera.

