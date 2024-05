Angelina Jolie, il figlio Sholoh sorprende tutti: il video mentre balla è virale, il nuovo trend è l'amapiano

di Redazione Web

Shiloh Jolie-Pitt sembra avere un talento innato per la danza. In un video postato su Instagram dal direttore creativo e coreografo losangelino Lil Keelan Carter, il figlio diciassettenne di Angelina Jolie e Brad Pitt, che si riconosce come ragazzo non binario, si scatena in una danza che segue molto bene il ritmo della musica. Vestito con felpe, scarpe da ginnastica e una maglietta oversize balla da solo in uno studio al ritmo della canzone "Tanzania" di Uncle Waffles, la "Principessa dell'Amapiano" (genere ibrido di deep house, jazz e musica lounge), e Tony Duardo con Sino Msolo e Boibizza.

L'ammirazione del coreografo e dei fan

«Il suo movimento è pazzesco, grazie per la tua energia Shiloh - commenta Carter nella didascalia del video.

Il papà Brad Pitt ha ammesso di non saper ballare

Già nel 2022 Brad Pitt, 60 anni, aveva elogiato la sua abilità nella danza con la rivista online Entertainment Tonight alla première di Los Angeles del film Bullet Train di David Leitch. «Fa venire le lacrime agli occhi, sì - disse l'attore che non si spiegava da chi avesse preso, dato che lui, aveva detto scherzando, è il «signor Due Piedi Sinistri».

