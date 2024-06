Fedez e Garance Authié, amore (già) al capolinea? L’indiscrezione di Corona: «L'ha cacciata fuori di casa»

di Dajana Mrruku

Fedez e Garance Authié, il presunto nuovo amore del rapper è (già) giunto al capolinea? Nonostante le voci e un costoso appuntamento a Milano, paprazzato da Chi, pare che Fedez (nei mesi scorsi la rottura con Chiara Ferragni) abbia deciso di chiudere la frequentazione con la modella francese. A dirlo è Fabrizio Corona nel suo Dillinger News.

L'indiscrezione di Corona

«È stata solo un’illusione/fissazione nella mente di Federico. La prima cosa che vi vogliamo dire è che in tutta questa complessa storia, durata circa due settimane, dove i due hanno dormito assieme parecchie volte, Fedez non ci ha fatto mai nulla – ha detto Corona – Il problema è che Federico si è reso conto dopo la festa di sabato e durante le registrazioni dei video che Garance Authié non era nulla di serio per lui. Ma in un momento così particolare, il fatto che lei non si sia subito lasciata andare gli ha fatto pensare chissà che. E così, lunedì mattina (il giorno della registrazione del video), Federico stufo ha deciso di cacciarla di casa, e si è divertito col suo amico Emis a girare il video della nuova canzone “Sexy Shop” in grandissima forma».

