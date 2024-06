Ilaria Salis, l'Ungheria non si arrende: chiederà all'Europarlamento la revoca dell'immunità. Il papà Roberto: «Ce lo aspettavamo»

Sul caso Ilaria Salis l'Ungheria non si arrende. Il capo di gabinetto del governo di Budapest, Gergely Gulyás, parlando in conferenza stampa dell'elezione all'Europarlamento della 39enne insegnante brianzola, ha fatto sapere di voler far sì che lo Stato chieda di revocare l'immunità per Ilaria. «L'autorità ungherese competente dovrebbe chiedere al Parlamento europeo la revoca dell'immunità», ha detto Gulyás. Se la maggioranza del Parlamento voterà per la revoca, «il procedimento penale potrà continuare durante il mandato dell'eurodeputata. In caso contrario potrà proseguire al termine del mandato».