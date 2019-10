Angelina Jolie insieme ai suoi figli per la premiere di Maleficent: Mistress of Evi

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 18:24

Sex symbol, bravissima attrice, ma sopratutto mamma.non ha mai nascosto che la sua famiglia, e i suoin modo particolare, vengono prima di qualunque altra cosa, per questo l'attrice si è mostrata sul red carpet diinsieme a tutti i suoi pargoli.Tutti i figli della, ormai ex coppia, Jolie-Pitt, erano presenti alla la première di Maleficent: Mistress of Evil, che si è tenuta a Los Angeles la scorsa notte. Non è certo la prima volta che Angelina vuole al suo fianco i ragazzi e ha sempre dimostrato di volerli portare con sé nelle occasioni più specialo. La serata ufficiale ha presi le sembianze di una festa di famiglia, che ha visto i figli uniti per sostenere mamma, di nuovo nei panni della cattiva nel film di Joachim Rønning prodotto dalla Disney.Sul red carpet c'erano tutti i ragazzi, tranne Maddox, recentemente andato al College alla Yonsei University, in Corea del Sud. C’erano Pax, 15 anni, e Zahara, 14, la sorella minore Shiloh che ha deciso da tempo di essere John, appoggiata in pieno dai genitori. I più piccoli di casa, i gemelli Vivienne e Knox, 11 anni, sono ancora in un’età di mezzo, ma somigliano molto alla loro mamma.