Va dal parrucchiere e finisce in ospedale: lesioni e alopecia, sarà risarcita con 17mila euro. «Mi dicevano: "Brucia? È normale"»

Era andata dal parrucchiere per una colorazione dei capelli ma qualcosa è andato storto: ha iniziato ad avvertire bruciore alla testa al momento dell'applicazione della sostanza colorante e il personale le ha detto che fosse normale, altrimenti «i capelli non si sarebbero completamente colorati». Neanche il tempo di terminare il trattamento, la donna è dovuta correre in ospedale con delle ulcere cutanee. Ora deve essere risarcita di 17 mila euro tra danni e spese legali.