Isola, Vladimir Luxuria commenta gli ascolti: «Non sono stupida, edizione non fortunata». La risposta a Corona

Vladimir Luxuria ha condotto l'ultima edizione dell'Isola dei Famosi che si è conclusa proprio qualche giorno fa e ha visto trionfare l'attore turco Aras Senol. Il reality show, che è sempre stato una delle punte di diamante di Mediaset, quest'anno non ha proprio brillato e lo share parla chiaro: la media è stata del 17,64%. Nella sua recente intervista a Turchesando, Vladimir Luxuria ha spiegato cosa le ha lasciato questa esperienza e ha risposto a tono a Fabrizio Corona.

Le dichiarazioni di Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria è stata ospite ai microfoni del programma radiofonico Turchesando e, in merito all'Isola dei Famosi ha detto: «Da questa esperienza ho imparato tantissimo, alle riunioni per il programma credo di essere cresciuta tantissimo. Quando vado in giro per strada le persone mi fanno i complimenti per la professionalità e l’eleganza. Gli ascolti non sono stati soddisfacenti, è vero, non sono stupida che lo nego». La conduttrice, in seguito, ha anche risposto a ciò che aveva detto Fabrizio Corona qualche settimana fa dicendo che era un uomo vestito da donna.

La risposta a Fabrizio Corona

In merito a quanto aveva dichiarato Fabrizio Corona a Gurulandia, Vladimir Luxuria ha risposto: «Io sono sempre pronta ad accettare le critiche quando sono costruttive. Sai, una fa per la prima volta una diretta di un programma importante. Cerco di prendere il meglio dalle critiche per imparare, ma questo insulto... cos'ho da imparare da questo? Quando ho vinto l'Isola nel 2008 proprio lui mi disse "Tu dovresti condurre un programma con Belen", poi, si era dichiarato bisessuale, la presunta storia con Giacomo Urtis, non pensavo potesse arrivare a dire certe cattiverie. Lui ha detto queste cose ma, in generale, non è stato considerato uno scandalo dal mainstream, non ho avuto grosse critiche su questo e mi fa ben sperare».

Le parole di Pier Silvio

Anche Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa sulla stagione televisiva aveva detto: «L’Isola dei Famosi di quest’anno non è stata un’edizione particolarmente fortunata, ci sono state delle cadute di stile.

