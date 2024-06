Rissa alla Camera, arrivano le sanzioni: «Censura e 15 giorni di sospensione a Iezzi, 4 a Donno». Cosa succede ora

di Redazione web

L'ufficio di presidenza della Camera dopo una riunione durata l'intero pomeriggio ha deliberato le sanzioni per i deputati coinvolti nei fatti accaduti ieri a Montecitorio durante i lavori in aula sull'autonomia: una vera e propria maxirissa in seguito al gesto da parte del deputato M5S Leonardo Donno, che si era avvicinato all'ex ministro leghista Calderoli per consegnargli una bandiera italiana.

Il caos alla Camera

A quel punto è scoppiato il caos: spintoni, pugni a vuoto, e Donno portato via in carrozzina e poi in ospedale, con tanto di accuse di squadrismo, e deputati della maggioranza che invece accusavano l'onorevole pentastellato di aver fatto una sceneggiata. «Le sanzioni - ha detto in aula il presidente Lorenzo Fontana- hanno decorrenza immediata. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del Regolamento, le decisioni in tema di sanzioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione».

Le sanzioni: 15 giorni a Iezzi, 4 a Donno

Le sanzioni per i deputati coinvolti nella rissa sono le seguenti: «Sanzione della censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari» per 15 giorni nei confronto di Igor Iezzi (Lega), 7 giorni per Enzo Amich (Fdi), Gerolamo Cangiano (Fdi), Domenico Furgiuele (Lega), Federico Mollicone (Fdi) e Nico Stumpo (Pd)».

