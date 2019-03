Sfera Ebbasta: «The Voice? Mi hanno cercato, poi boh. Forse meglio così»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Hanno insistito per avermi, mi hanno convocato a un servizio fotografico. Stava per cominciare tutto e poi, boh!”,parla di quanto accaduto a “”. Lui era un sicuro giudice, ma in tramissione andranno Elettra Lamborghini, Morgan, Gue Pequeno e infine Gigi D’Alessio: “Forse è meglio così”.La musica del trapper non è mai passata dai canali ufficiali: “Alla fine la mia fortuna è che non ho bisogno di certi canali per essere quello che sono – ha fatto sapere in un’intervista a “Repubblica” - Ho costruito una carriera senza il supporto di radio e tv, questa è una vera forza. Per me era semplicemente un’esperienza lavorativa che mi incuriosiva ma in realtà non ne ho bisogno”.Il suo allontanamento da “The Voice” segue la tragedia diche per lui è “una cosa che non passa, e non passerà mai”: “Ho preferito stare zitto. Tutto quello che si può dire su media o social è superfluo, inadatto e inopportuno. Ho scelto di portare rispetto e agire privatamente per cercare a mio modo di stare vicino alle famiglie colpite. Quello che è successo va oltre la musica, oltre il mio personaggio, oltre tutto. Quella notte ha sconvolto tutti, ci ha distrutto, pensare che sia successo è incredibile. Certe cose in un Paese come il nostro non possono succedere. La sicurezza è la prima regola nella vita di tutti i cittadini. Sul lavoro, dappertutto e anche nei luoghi di intrattenimento. Sono sicuramente criticato e preso di mira ma sono una persona e il mio massimo rispetto e cordoglio vanno alle famiglie delle vittime».