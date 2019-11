Serena Grandi, voto a Salvini e ancora paura dopo il furto: «Cos'è successo a Rimini»

Venerdì 22 Novembre 2019, 10:32

LOLNEWS.IT - Ai microfoni di Un giorno da pecora, condotto su Rai Radio 1 da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, Serena Grandi ha esternato il suo stato d’animo fortemente preoccupato per la dilagante violenza nella sua città, Rimini, dopo il furto subito qualche settimana fa e ha preso posizione politica accanto a Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni per le imminenti elezioni regionali in Emilia Romagna. Il dolore e la paura legati al furto sono ancora molto presenti: “Mi hanno rubato delle cose dei miei genitori, ma la cosa più brutta è trafugare le ceneri dei miei genitori per cercare gioielli”. L’endorsement al capo della Lega Matteo Salvini arriva poco dopo nel corso del suo intervento radiofonico a Un giorno da pecora: “Mi piace la sua cultura e la sua identità, abbiamo bisogno di riconoscerci”, così come giunge cristallino l’appoggio alla candidata della Lega alla Presidenza dell’Emilia Romagna. “Io voterò per Lucia Borgonzoni: noi donne siamo fortissime, sappiamo come fare”