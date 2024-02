Sanremo 2024, botta e risposta tra Emma Marrone e Naike Rivelli: la 'pelliccia' che fa discutere

Non c'è Festival di Sanremo senza polemiche e, anche se manca ancora qualche giorno all'inizio dell'edizione 2024 della kermesse musicale più attesa d'Italia, Emma Marrone sta già facendo discutere per una polemica innestata da Naike Rivell sui social. Non è mancata una risposta tagliante della concorrente in gara che tra qualche giorno si esibira sul palco dell'Ariston.

Emma, "Apnea" : il testo della canzone in gara a Sanremo 2024 Emma Marrone in lacrime al Festival del Cinema di Roma: «Giudicate me, non Teresa»

Ferragni ecosostenibile? Naike Rivelli ‘stuzzica’ la commessa del negozio di Chiara: cosa le ha chiesto davanti ai clienti

La polemica

Il motivo sembra essere un post pubblicato su Instagram dalla cantante che, per qualche motivo, non è piaciuto affatto alla figlia di Ornella Muti che non ha perso l'occasione per punzecchiarla un po'. Di Emma, però, è arrivata subito anche la controrisposta. Cosa sarà mai successo? Andiamo a scoprirlo insieme.

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Febbraio 2024, 08:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA