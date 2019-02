Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 15:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ospite a La vita in diretta per una puntata speciale dedicata a Sanremo, Vladimir Luxuria ha detto la sua sui cantanti in gara ed è finita per fare una battuta irriverente su Arisa. “È molto brava a fare la ceretta” ha fatto notare Luxuria raccontando che una sua amica a Potenza spesso si rivolgeva a Rosalba per la depilazione.Se Vladi si aspettava qualche risata a cuor leggero in studio, in realtà è calato il gelo tanto che Tiberio Timperi è stato costretto a prendere in mano la situazione e sdrammatizzare: “Dopo questa notizia – ha ironizzato – possiamo andare avanti”.Foto@Kikapress/GettyImages