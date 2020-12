Sandra Milo posa senza veli a 87 anni, la foto in copertina: «Giocando con l'obiettivo»

Sandra Milo posa senza veli su instagram. Sandra Milo, 87 anni, ha prestato il suo corpo per la copertina del magazine “Flewid” e ha condiviso lo scatto sul social.

Nel post condiviso da Sandra Milo l’attrice si fa riprendere senza veli, avvolta da un lenzuolo mentre sta “Giocando con l’obbiettivo”: “È bello dormire avvolta in vesti bianche – ha scritto Sandra nella didascalia - dopo aver assunto una posa plastica che i maligni hanno erroneamente creduto fosse un fotomontaggio”. Il post è stato accolto con clamore dal social, con commenti entusiastici per la scelta delle Milo e la riuscita dello scatto che vanno da “Bellissima” a “Divina”, passando per “Queen, Unica, Musa, Cinema. Quanto mondo ti deve tutto. Non solo cinema. Gratitudine”.

Anche la rivista ha voluto dire la sua sull’attrice: “Oggi con Flewid incontriamo un'attrice per cui la parola diva non è sicuramente sprecata. Regina di leggerezza e sensualità, musa di registi come Fellini, Rossellini e Pietrangeli, e capaci di dare prestazioni su ogni mezzo e a qualsiasi età: lo schermo del cinema, il teatro, la televisione e anche il web. Quello che imparate da una mente geniale come Sandra Milo è che la frivolezza e la profondità non sono nemici, ma sorelle e che una ha bisogno dell'altra per funzionare in modo corretto”.

