Rosa Perrotta e il matrimonio di Pamela Prati: «Ho preferito dissociarmi, complice a mia insaputa»

Ultimo aggiornamento: 18:51

Il giallo deldie Mark Caltagirone continua e intantoha preso una posizione precisa a riguardo. Rosa infatti, come raccontato ospite a “Live - Non è la d’Urso”, ha partecipato all’addio al nubilato dell’amica Pamela in Egitto, comparendo anche sui social.Rosa però aveva fatto capire che, anche se amica della Prati, era partita per l’Egitto soltanto per una vacanza, non sapendo dei futuri festeggiamenti e dimostrandosi in trasmissione anche abbastanza contrariata per essere stata messo in mezzo a questa storia.Su Instagram alla domanda di un fan “Ho visto che hai cambiato agenzia, neanche tu credi al matrimonio?”, Rosa ha risposto: “Ho preferito dissociarmi da tutto. Come vi dicevo sarei stata spettatrice come tutti voi dell’evoluzione di questa faccenda. E così è stato. Ho scoperto quello che avevate scoperto tutti voi al rientro della mia vacanza a Marsa Alam e mi è anche seccato passare quasi come "complice" a mia insaputa, dato che ne sapevo men che zero sulla vicenda. E quello che ho capito e visto al mio rientro non mi è piaciuto e non mi ha convinto. E sì, molto sinceramente, ho i miei dubbi”.