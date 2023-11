Romina Power, la prima ecografia della figlia e "l'incontro" con il nipotino: la cantante si commuove

di Cristina Siciliano

Romina Carrisi, che di recente ha rivelato a Verissimo di essere in dolce attesa, ha condiviso sul suo profilo Instagram un video della visita alla quale si è sottoposta per effettuare l'ecografia del figlio che aspetta con il compagno Stefano Rastelli, regista in esterna Rai. Durante la visita, la 36enne si è commossa vedendo i lineamenti del figlio insieme a sua mamma, Romina Power. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

L'emozione

Romina Carrisi ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui racconta l'incontro con il suo bambino durante l'ecografia. «When mom met baby», ha scritto la 36enne a corredo del post.

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post che Romina Carrisi ha pubblicato sul suo profilo Instagram. «Che emozione vedervi insieme nel condividere momenti felici», ha scritto una fan. E ancora: «Grande emozione per nonna Romina, queste sono le gioie della vita».

