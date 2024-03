Rihanna, l'abito indossato al matrimonio indiano è di un brand italiano: ecco quale

di Alessia Di Fiore

Sono anni che la pop star Rihanna cerca di restare lontano dai riflettori per riconquistare parte fette di vita privata. Tuttavia, quando decide di tornare sulle scene, lo fa con grande stile. Dopo essere stata a Milano per la settimana della moda e aver fatto tappa nella romantica Venezia in occasione del suo 36esimo compleanno in compagnia del suo compagno di vita, il noto rapper A$AP Rocky, la cantante è volata in India per esibirsi alla festa pre-matrimoniale dell'uomo più ricco del Paese.

Chi è il miliardario

Si tratta di Akash Ambani, figlio dell'imprenditore Mukesh Ambani, presidente della Reliance Industries, e nono uomo più ricco del mondo, che nel mese di luglio sposerà la compagna Radhika Merchant.

La festa pre-matrimonio del figlio dell'uomo più ricco dell'Asia: concerto di Rihanna, 1.200 invitati e 9 pagine di dress code. Tutto quello che sappiamo

L'esibizione di Rihanna al matrimonio

La performance musicale comprendeva una scaletta di 19 canzoni e la pop star ha fatto ballare tutti i presenti conquistandoli con un look pazzesco.

Il look di Rihanna

Se qualcuno si stesse chiedendo a chi si fosse affidata Rihanna per il suo look, la risposta è più vicina che mai, perchè la star, come rivela Cosmopolitan, ha scelto per la sua esibizione un brand italiano. The Attico, il nome del machio di Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini che ha vestito Rihanna per la sua performance indiana e sembrerebbe che questi outfit siano stati realizzati su misura per la pop star.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Marzo 2024, 16:40

