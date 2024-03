Rihanna, festa di compleanno a Venezia con il compagno A$AP Rocky: il romantico giro in barca

di Alessia Di Fiore

Prima di volare in India per esibirsi al matrimonio del figlio del magnate Ambani, la pop star Rihanna ha scelto Venezia per festeggiare il suo 36esimo compleanno ed è arrivata in Laguna accompagnata dal suo compagno A$AP Rocky, rapper con cui ha avuto due figli.

Rihanna a Venezia

La cantante, come riporta il settimanale Chi, è stata fotografata a bordo di un motoscafo mentre si godeva un romantico tour per il Canal Grande e insieme hanno deciso di fare tappa a Murano dove hanno visitato una delle vetrerie più importanti dell'isola.

Rihanna e A$ap erano più sorridenti e innamorati che mai, nonostante i flash dei paparazzi che li inseguivano per la città non si sono lasciati intimidire dalle attenzioni indiscrete concedendosi baci ed effusioni in pubblico (cosa insolita visto che la cantante è sempre apparsa molto riservata per quanto riguarda la propria vita privata).

I due hanno iniziato a frequentarsi dal 2020 e sembrerebbero aver trovato la serenità l'uno nell'altro dopo alcune frequentazioni "sbagliate" da parte della cantante che prima dell'attuale compagno era legata affettivamente a Chris Brown (accusato di violenza domestica nei suoi confronti) e Drake.

Per quanto riguarda il rapper, invcece, prima della cantante di "Umbrella" si era frequentato con note celebrità come la modella Kendall Jenner e alcune college del panorama musicale come Rita Ora e Iggy Azalea.

