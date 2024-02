Rihanna, a Milano per la Fashion Week fa salire in auto i fan: il video è virale

di Alessia Di Fiore

Negli ultimi giorni numerose celebrità internazionali hanno raggiunto la capitale della moda italiana, Milano, in occasione della Fashion Week e una di questi è la pop star di fama mondiale Rihanna.

La cantante è da anni una delle star del mondo musicale più influenti e diventando uno dei volti puù popolari di sempre, sebbene sia da quasi 8 anni che Riri non rilascia un album i fan sono abbastanza speranzosi che questo sia l'anno giusto e che presto avranno dei nuovi pezzi da ascoltare.

La pop star è stata a Milano per la Fashion week e al trapelare della notizia tra i fan più sfegatati è iniziata una "caccia" per tutto la città. Solo alcuni di loro hanno però avuto la fortuna di incontrarla e di fermarsi a fare quattro chiacchiere con lei e non solo...

Pare che Rihanna li abbia addirittura invitati a salire nel suo van con lei per scattare alcuni selfie insieme: il video ha ovviamente fatto il giro del web e numerosi spettatori hanno apprezzato il gesto della star.

rihanna letting some fans into her car in milan tonight 😭 pic.twitter.com/Ujgoi7TszZ — 𝖌𝖆𝖇 (@gabgonebad) February 26, 2024

Intanto il pubblico non fa che sperare in un nuovo album della cantante e quando quest'ultimadeciderà di tornare sulle scene, di certo non li deluderà.

