Il figlio dell'uomo più ricco d'India si sposa, Rihanna super ospite: il cachet lascia senza parole

La pop star Rihanna è da poco arrivata a Jamnagar, in occasione della festa pre-nuziale in onore del figlio dell'uomo più ricco dell'India e verrà pagata ben 5 milioni di dollari per esibirsi alla celebrazione di 3 giorni.

Come riporta il DailyMail, ci si aspetta che numerose persone rilevanti parteciperanno all'occasione: star di Bollywood, politici da tutto il mondo e i fondatori delle più grandi aziende tecnologiche come Mark Zuckemberg (fondatore di meta) e Bill Gates (capo di Microsoft).

Costi esorbitanti del matrimonio

I festeggiamenti dureranno tre giorni e costeranno circa 120 milioni di sterline, senza contare della vera cerimonia nuziale che si terrà a luglio, quando il figlio di Ambani sposerà Radhika Merchant a Mumbai.

Il magnate delle telecomunicazioni Ambani non è nuovo a questo tipo di celebrazioni, già nel 2018 in occasione del matrimonio di sua figlia ha dato una festa da 100 milioni di dollari che ha visto esibirsi la pop star internazionale, Beyonce.

Una fonte vicina agli organizzatori ha rivelato: «Nessuna spesa è stata risparmiata per questa festa di tre giorni.

