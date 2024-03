La festa pre-matrimonio del figlio dell'uomo più ricco dell'Asia: concerto di Rihanna, 1.200 invitati e 9 pagine di dress code. Tutto quello che sappiamo

Jet charter per magnati e celebrità, un concerto privato di Rihanna e un dress code lungo nove pagine per 1 1.200 invitati. Anant Ambani, il figlio dell'uomo più ricco dell'Asia, il miliardario Mukesh Ambani, sta per sposare la fidanzata Radhika Merchant, e per il matrimonio indiano il padre - un patrimonio stimato di 114 miliardi di dollari secondo Forbes - non ha certo intenzione di badare a spese. Le nozze sono state fissate a luglio, ma la festa pre-matrimoniale lunga tre giorni è già cominciata venerdì e si concluderà domenica. Ecco tutto quello che sappiamo sui festeggiamenti degeni di un film di Bollywood.