Bevono un digestivo e cominciano a vomitare sangue, panico al ristorante etnico: cosa c'era nei bicchieri

Una cena al ristorante trasformata in una scena da film dell'orrore per un gruppo di commensali che si è ritrovato a vomitare sangue dopo aver bevuto un digestivo offerto dalla casa e presentato come una bevanda per rinfrescare il palato a fine pasto. Quello che è stato servito loro era in realtà ghiaccio secco, e le conseguenze sono state devastanti.

Il ghiaccio secco

Lo sfortunato incidente è avvenuto lo scorso fine settimana nella citta di Gurugram, in India, al Café Laforestta, dove i cinque amici hanno iniziato a vomitare sangue contemporaneamente, creando il panico tra i presenti. Il dramma è iniziato quando un cameriere ha presentato agli ospiti una bevanda descritta come un detergente per il palato con zucchero e ghiaccio. Sfortunatamente, il cosiddetto rinfrescante si è rivelato essere ghiaccio secco. Le vittime dell'incidente hanno immediatamente manifestato sintomi allarmanti, inclusi dolori acuti, sanguinamento e vomito. In preda al panico e al dolore, hanno tentato di alleviare il bruciore sciacquandosi la bocca con acqua, per poi espellerla, in una disperata ricerca di sollievo.

Il video choc

L'accaduto è stato documentato in un video girato da un testimone, che per fortuna non ha ingerito il ghiaccio secco essendo occupato con uno dei bambini presenti al tavolo.

Le indagini

Le autorità hanno reagito con prontezza all'incidente, arrestando il direttore del Café Laforestta e avviando una caccia al proprietario, attualmente in fuga. La polizia sta trattando il caso come un avvelenamento, sebbene il manager arrestato sostenga che l'uso di ghiaccio secco sia stato un tragico incidente e un errore nella preparazione dei piatti offerti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Marzo 2024, 15:09

