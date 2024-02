Dengue e caldo, il Comune di Roma anticipa le disinfestazioni anti-zanzare

di Lorena Loiacono

Si alza l'allerta contro la Dengue: partono in anticipo, quest'anno, le disinfestazioni contro le zanzare perché, complice il caldo, potrebbero attivarsi prima del previsto e portare con sé la pericolosa febbre. Prima sono state intensificate le disinfestazioni sugli aerei a Fiumicino, in arrivo dai paesi a rischio, ora si procede nelle zone della Capitale dove un anno fa ci sono stati i primi casi. «Anticipiamo a marzo gli interventi di disinfestazione contro le zanzare - ha spiegato l'assessora capitolina all'Ambiente Sabrina Alfonsi - nelle zone dove, lo scorso anno, sono stati segnalati dalle autorità sanitarie casi di trasmissione di Dengue. Un provvedimento che si è reso necessario a causa del cambiamento climatico e del conseguente aumento delle temperature che ne favorisce la proliferazione».



Verranno introdotti nelle caditoie dei larvicidi biologici ad alta efficacia mentre, con l'ordinanza del sindaco di Roma, saranno trasmesse le indicazioni ai cittadini per evitare la proliferazione delle zanzare e agli amministratori di condominio per le disinfestazione nelle aree private. «In linea con le prescrizioni delle autorità sanitarie - ha sottolineato Alfonsi - vogliamo mettere in campo tempestivamente tutte le azioni necessarie alla tutela della salute pubblica per contrastare l'anomala prolungata presenza delle zanzare, vettori di agenti patogeni anche pericolosi come la Dengue».



Le indicazioni dell'Istituto superiore di sanità, infatti, spiegano che per ridurre il rischio di epidemie di Dengue, il mezzo più efficace è «la lotta sistematica e continuativa alla zanzara che funge da vettore della malattia».

