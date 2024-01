Reese Witherspoon, la video-ricetta della bevanda fatta con la neve fresca del giardino scatena la polemica: «Che schifo, è sporca»

di Redazione Web

Reese Witherspoon ha recentemente pubblicato una video-ricetta di una bevanda dolce sul suo account TikTok che ha scatenato un'inaspettata polemica sulla possibilità o meno di mangiare la neve fresca. Infatti, nella clip vediamo la star utilizzare due tazze per grattare via della neve dal barbecue nel suo giardino mentre spiega: «Ha nevicato molto nei giorni scorsi, così abbiamo deciso di approfittarne e inventare una "ricetta"».

Nei commenti, tuttavia, sono stati moltissimi gli utenti che hanno fatto presente quanto la neve possa essere sporca e contenere agenti inquinanti. L'attrice, allarmata, ha deciso di rispondere con altri due video sulla questione.

La ricetta di Reese Witherspoon e la preoccupazione dei fan

La ricetta, spiegata dall'attrice, è molto semplice: «Per prima cosa, si prende un po' di neve con delle tazze, poi si aggiunge lo sciroppo di caramello salato e del cioccolato, perché adoriamo la combinazione».

Reese Witherspoon è nell'inquadratura successiva, mentre con un cucchiaio prova la sua nuova ricetta, e dichiara: «Oh mio Dio, è buonissima! Il Chococino Neve e Sale». I fan, tuttavia, le hanno fatto subito notare, nei commenti al video, che non è consigliabile mangiare la neve: «Ti adoro, ma no grazie. La neve è sporca e piena di batteri», «Davvero, è sporca: è un fatto. Così come la pioggia».

Più di qualcuno, tuttavia, prende la questione con più leggerezza: «La neve può rivelarsi molto sporca a causa della qualità dell'aria, ma chissene importa, si vive solo una volta. Mi ricordo che quando ero piccolo la mangiavo sempre». Tuttavia, Reese Witherspoon ha deciso di seguire il consiglio di un utente e mettere una tazza di neve nel microonde per vederne il colore una volta sciolta. In un altro video, mostra l'acqua in un barattolo e dichiara: «Sembra cristallina, ho fatto male? Non si mangia?».

Molti hanno cercato di far notare che i batteri e i microorganismi non sono visibili a occhio nudo. In ogni caso, la maggior parte degli utenti afferma che mangiare della neve ogni tanto, per quanto non sia consigliabile, non le causerà grossi problemi e che loro lo hanno fatto per anni, sin da quando erano piccoli.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Gennaio 2024, 18:48

