Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 11:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Poco attiva sui social e ormai quasi assente in TV: ma che fine ha fattoL’ex di Mario Balotelli non sembra più cercare i riflettori del mondo dello spettacolo come un tempo ma si dedica alla sua Pia e al suo nuovo compagno, l’imprenditore. Dopo diversi giorni di silenzio,è tornata a salutare i suoi fan su Instagram pubblicando una foto che la ritrae in primissimo piano, ma non tutti hanno apprezzato lo scatto: la Fico è bellissima, ma secondo alcuni follower più maliziosi avrebbe ceduto a qualche ritocchino. In particolare, alcuni utenti hanno notato un particolare nel suo volto che sarebbe diverso a qualche tempo fa. La bocca, osservano i fan più attenti, appare più gonfia: che Raffaella abbia fatto qualche piccolo intervento estetico? Ma c’è anche chi si lancia in una accorata difesa di della bella napoletana: “Raffaella rifatta?! La conosco e vi posso garantire che non c’è ragazza più semplice. Accettate la realtà: è bella”.